Не пропустят ни одной юбки: Павел Глоба назвал прирожденных бабников по знаку Зодиака

Астрологи уверены, что неверность часто предопределена от рождения знаком Зодиака мужчины. И тут ничего не поделаешь. Согласен с ними и советский и российский астролог Павел Глоба. Он назвал три знака зодиакального круга, представители которых неисправимы - не пропустят ни одной юбки.

Водолей

Мужчины, которые родились под эти воздушным знаком, имеют большую потребность в постоянном внимании противоположного пола. Именно это и движет Водолеем, который никогда не упустит возможности пофлиртовать с дамами. Ответное внимание доставляет таким мужчинам подлинное удовольствием. Это не значит, что Водолей будет постоянно изменять, а потому партнерше мужчины-Водолея лучше сразу смириться с тем, что муж будет поглядывать по сторонам.

Лев

Лев ведом зовом самой природы. В отличие от Водолея, которого радует флирт, Лев идет дальше и изменяет по полной программе. Лев считает, что настоящий мужчина всегда должен определяться количеством женщин в окружении, и этого мнения Львы не меняют до самой старости.

Дева

Мужчина, рожденный под знаком Девы, обладает сильными чарами, перед которыми женщины обычно устоять не могут. Девы считают это делом обыденным и не заслуживающим особого внимания. Если постоянная спутница заведет разговор об этом, то Дева улыбнется и пойдет дальше, искать новый флирт.