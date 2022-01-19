В Роспотребнадзоре Татарстана сегодня, 19 января, рассказали об организованных группах антиваксеров в социальных сетях. Руководитель республиканского управления ведомства Марина Патяшина отметила, что сейчас вакцинировано около 75% взрослого населения республики, но запланированный отметки в 80% пока достичь не удалось.

По словам Патяшиной, Роспотребнадзор в прошлом году столкнулся с "противодействием организованных групп антиваксеров в социальных сетях".

"Несмотря ни на что, мы продолжали информировать и агитировать население о вакцинации на различных площадках", – отметила Патяшина.

Также Патяшина выразила озабоченность появлением в регионе нового штамма коронавируса - "омикрон". Он, считает специалист, может непредсказуемо повлиять на эпидситуацию в Татарстане.