В Республике Татарстан за 11 месяцев прошедшего 2021 года пришлось госпитализировать почти две тысячи детей разных возрастов с коронавирусом. И тяжелые формы инфекции врачи наблюдали в самых разных возрастных категориях, тогда как в 2020 году медики говорили, что вероятность тяжелой формы выше только у подростков.

Как заявил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, самым маленьким пациентом с тяжелой формой коронавирусной инфекции в регионе стал двухнедельный новорожденный малыш.

Справедливости ради стоит отметить, что татарстанские врачи сделали все, чтобы ни один ребенок в прошлом году от коронавируса в регионе не скончался.