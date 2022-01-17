В пресс-службе МВД РТ сообщили, что ждет родителей, которые перевозили детей в багажнике каршерингового автомобиля. Отца семейства, который был за рулем нетрезвым, и его жену, которая в числе других взрослых была в салоне, привлекли к административной ответственности.

Очевидец сообщил в полицию, что детей грузят в багажник, и они кричат и зовут на помощь. В рамках плана "Перехват" остановили автомобиль, в котором за рулем был нетрезвый мужчина, в салоне - пятеро взрослых, а в багажнике - четверо детей в возрасте от 4 до 7 лет.

31-летний водитель, как выяснилось, не имел прав и был пьян. В итоге составлены протоколы по шести статьям: о нарушении требований к перевозке детей, о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования, об управлении ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, об управлении водителем, не имеющим прав. Также собраны материалы, чтобы привлечь водителя к уголовной ответственности за управление в пьяном виде, тогда как ранее он уже был лишен прав за это.

На трех пассажирок завели протоколы по статье о неисполнении родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию.