В Казани задержали каршеринговое авто, за рулем которого был нетрезвый водитель, а в багажнике ехали четверо маленьких детей в возрасте от 4 до 7 лет. Мать детей заявила, что детские кресла остались дома, а дети сами захотели ехать именно в багажнике, сообщает "Татарстан-24". По мнению матери, такая поездка не является опасной для малышей, по ее словам, "они ехали аккуратно" и "никто никуда не врезался".

"Дети у нас счастливые, самые довольные дети. У нас не было случаев ДТП, мы спокойно ездим всегда. Дети сами захотели ехать в багажнике, им нравится там", - рассказала она.

О том, что пьяные родители перевозят детей в багажнике, сообщил ночью в полицию очевидец, который слышал крики детей. В городе объявили план "Перехват". В салоне задержанной машины оказались пятеро взрослых, дети сидели в багажнике. Водитель был пьян.