В Казани судят бывшего чиновника Минсельхоза, который брал с фермеров мзду за возможность получить гранты. Бывший старший специалист отдела развития малых форм хозяйствования Минсельхоза РТ Дамир Гилязев обещал фермерам за вознаграждение содействие в получении грантов. Его деятельность выявили сотрудники УЭБиПК МВД по РТ.

Следователи установили, что житель Казани, который хотел получить поддержку от государства на развитие своего фермерского хозяйства, передал через знакомого 900 тысяч рублей, которые предназначались чиновнику.

Весной прошлого года и на фермера, и на посредника, и на чиновника было возбуждено уголовное дело. Гилязеву вменяют два эпизода мошенничества. Накануне дело чиновника начал рассматривать Советский суд Казани.