Татарстан в полной мере готов к возможному завозу на территорию республики нового штамма коронавируса "омикрон". Такое заявление сделал Президент РТ Рустам Минниханов на заседании Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.

"Пока таких случаев у нас не было. Подготовлены обсерваторы, имеются специально отведенные боксы в инфекционных больницах", — доложил Минниханов.

Также глава Татарстана отметил, что ситуация с заболеваемостью в регионе остается под контролем, медикаменты в наличии имеются.

До того Минниханов отмечал, что наиболее высокая вероятностью завоза в республику нового штамма омикрон из трех стран — Турции, ОАЭ и Египта.