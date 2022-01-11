Полиция на Сахалине задержала молодого педагога, которого обвиняют в убийстве собственных родителей. 28-летний учитель нанес матери и отцу множественные ножевые ранения, от которых они скончались на месте. Тела их нашли сегодня, 11 января в их доме.

Мотивы поступка устанавливаются. Местные СМИ пишут, что педагог недавно уволился из школы, в которой преподавал. В ней же работала и его погибшая мать.

В убийстве молодой человек сознался. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.