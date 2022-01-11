На юге Москвы полицейская собака во время поиска взрывного устройства покусала годовалого ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал MK.RU.

Все случилось в Партийном переулке. Кто-то позвонил в полицию и заявил, что местный спортклуб заминирован. Служебный пес прочесал всю территорию в поисках взрывного устройства или чего-то похожего, но ничего не нашел.

Недалеко от здания клуба гуляла семейная пара с годовалым малышом. Мальчик внезапно потянулся к собаке ручкой, но пес резко бросился и покусал ребенка.

Родители ребенка отвезли его в больницу, при осмотре серьезных травм врачи не обнаружили.

Какая судьба ждет служебную собаку, не сообщается. Обычно в таких случаях по решению комиссии кинологов пес подлежит увольнению со службы. В худшем случае четвероногого полицейского могут усыпить.