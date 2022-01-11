Гидрометцентр Республики Татарстан сообщает о погоде, которая может быть опасной для водителей и пешеходов. 12 и 13 января в регионе будут умеренный мороз, временами пройдет небольшой снег.

В ночное время температура воздуха опустится до -13..-18°. 12 января на востоке республики мороз может опуститься до 23 градусов ниже нуля.

В конце недели, 14 и 15 января придут снегопады, метели и сильный ветер. Температуры составят ночью -7..-12°, днем потеплеет до -4..-9°. На дорогах гололедица и образование снежных заносов. Будьте предельно осторожны.