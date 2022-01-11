Мать и отец мужчины, которого суд отправил в СИЗО за разбой, украли из зала суда сумку следователя. Все случилось в Чите. В сумке были личные вещи и материалы уголовного дела, сообщает telegram-канал SHOT.

Родители сбежали из зала суда с сумкой. Но далеко уйти им не удалось, поскольку на выходе их задержали и завели на обоих дела о грабеже и угрозе правосудию.

При этом мать ранее была судима за подделку документов.