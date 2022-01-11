Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг назвал обязательное условие, при котором в России могут быть введены продуктовые карточки, сообщает РИА Новости.

Экономист считает, что таким условием является существенный рост цен на продукты питания.

Если рост потребительских цен продолжится или ускорится, то власти вынуждены будут либо давать субсидии производителям наиболее важных для населения продуктов, либо вводить продовольственные карточки.

Но ничего страшного в этом нет, говорит Гринберг. Такая практика есть во многих странах, например, в США миллионы людей используют продуктовые карточки. Экономист объяснил, что только в России к продуктовым карточкам существует иное отношение.

"В сознании россиян продуктовая карточка — это позор", — отметил Гринберг.