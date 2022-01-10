Аварии, фейерверки и поножовщина: Какие ЧП произошли в Татарстане на новогодних праздниках

В первые праздничные дни 2022 года в Татарстане не обошлось без серьезных происшествий и жертв. Новый год - это время не только череды бесконечного веселья и зимних забав, но и горячая пора для полиции и спасательных служб. Татарстан не стал исключением. Так в новогодние каникулы активизировались воры и мошенники. Зарегистрировано одно убийство и три причинения тяжкого вреда здоровью.

Не успел год начаться, как уже первого января в Татарстане возбудили уголовное дело после ссоры в новогоднюю ночь двух молодых людей, в ходе которой один ударил другого ножом. Это происшествие случилось 31 декабря 2021-го около полуночи в селе Матюшино на улице Центральной.

"Всего за январские выходные в Казани произошло около 300 преступлений. Большая часть из них были направлены против собственности — более 200. Однако, всплеска криминогенной активности допущено не было", — рассказал заместитель начальника управления МВД по Казани Валерий Саматошенков.

От пиротехники пострадавших мало

В Набережных Челнах 4 января доставили в больницу с ножом в груди 52-летнюю женщину, где она через несколько часов умерла. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в смертельном ранении женщины задержали ее соседа.

От самого неотъемлемого атрибута Нового года, фейерверков и петард, в этом году пострадавших было мало. Так, 2 января в Казани у мужчины в руках разорвалась петарда. Он получил сильные ожоги.

"По поводу травм из-за пиротехники помощь оказана одному пострадавшему. В прошлом году их было четыре", – рассказал Владимир Жавронков.

Фото: ysia.ru

Огромное количество пострадавших, в том числе и погибших, в начале года было в результате дорожных происшествий. Такое массовое ДТП произошло на трассе Казань - Оренбург в Альметьевском районе республики. В результате которого погибли 4 человека, 22-летняя девушка за рулем Kia, ее 16-летняя сестра. И девушка и молодой человек из Оренбургской области, находившееся в салоне этого же автомобиля.

Позже на 283 км той же трассы в столкновении автомобиля ВАЗ-2113 и иномарки Mitsubishi Pajero скончались еще два человека.

"Более 230 человек погибло"

Одно из самых массовых за праздники ДТП произошло в Тульской области 5 января на трассе М-2 "Дон". Там столкнулись более 60 автомобилей, пострадали 17 человек.

Фото: trt-tv.ru

"С начала 2022 года в России произошло около 2 тыс. ДТП, в которых спасено свыше 700 человек, к сожалению, более 230 человек погибло", - прокомментировали в пресс-службе МЧС России.

В Тухачевском районе республики легковой автомобиль из-за метели вылетел на встречную полосу и врезался лоб в лоб с бензовозом. Погибли два человека.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажирка 1986 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия», - сказано в сообщении МВД РТ.

Вчера погиб 15-летний мальчик в Набережных Челнах на перекрестке проспектов Дружбы народов и Московского. Согласно предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101» («Жигули»-«копейка») сбил 15-летнего подростка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Спасти его не удалось, он скончался на месте.

Ранее в Казани парень в неадекватном состоянии на Мерседесе сбил на пешеходном переходе девушку. Она была госпитализирована с переломами обеих ног.

"Выросло число случаев с переохлаждением"

В минувшие новогодние каникулы жители Татарстана чаще, чем в прошлом году, вызывали медиков из-за переохлаждения. Только 47 случаев случилось в Казани в первые пять дней праздничных выходных. Одному из жителей столицы Татарстана пришлось ампутировать пальцы на руках, спасти не удалось.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В Мамадышском районе спасли троих замерзающих мужчин, автомобиль которых застрял в большом сугробе. Своими силами выбраться из снежного плена водитель и его пассажиры не смогли. Все случилось недалеко от Катмыша на проселочной дороге. Бензин у пленников сугроба почти закончился, они начали замерзать.

Еще один случай произошел на Волге. 4 января спасли замерзшего рыбака застрявшего на вездеходе в 20 градусный мороз. Он рано утром пытался переправиться на другой берег, но все пошло не по плану. Спустя некоторое время его спасло МЧС.

"По сравнению с новогодними праздниками прошлого года выросло общее число вызовов по поводу переохлаждения, но тяжесть их состояния снизилась",- сообщил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Праздничные дни омрачили случаи отравления

В новом году огромное количество пострадавших было в результате отравления угарным газом. Только в Казани во время длительных праздничных выходных пострадало 11 человек. Так в доме по улице Авангардная отравилась семья. Всем пострадавшим поставили диагноз «отравление угарным газом средней тяжести». Две девочки 2018 и 2014 годов рождения были госпитализированы в ДРКБ. 30-летние отец и мать были доставлены в городскую больницу №7.

"Праздничные дни были омрачены случаями отравления горожан угарным газом. Во время каникул, включая вчерашний день, произошло 5 таких случаев. 4 - в многоквартирных домах и 1 в частном секторе. В них пострадало 11 человек", - пояснил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

В селе Лаишево погибли двое мужчин. Они 2 января отравились угарным газом в одной из бань на улице Горького. Медикам спасти пострадавших не удалось.

Также за эти девять дней праздников пострадало много людей в пожарах. Один из случаев произошел 5 числа в Казани погибло два человека в пожаре на улице Дорожной. Площадь пожара тогда составило 100 квадратных метра.

Накануне вечером, 9 января, в Казани на пожаре в поселке Осиново серьезно пострадал мужчина. Пожарные, прибыв на место, выяснили, что горят надворные постройки. Около часа потребовалось специалистам, чтобы справиться с огнем. С 30%-ми ожогами тела, рук, лица и шеи в Зеленодольскую ЦРБ доставили мужчину.

А в канун Нового года 31 декабря в десять вечера в Чистополе в квартире пятиэтажного жилого дома при пожаре погибла женщина, еще пять человек, включая двоих детей, были госпитализированы.

"В период новогодних и рождественских праздников в Казани произошло 22 пожара, это на 50 % меньше, чем в прошлом году", - начальника Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

Основные происшествия, в которых сильно пострадали люди, пришлись на аварии на дорогах. В основном это связано с непогодой. По России в период с 1 по 9 января произошло около 2 тысяч ДТП, в которых спасено свыше 700 человек. Однако, к сожалению, более 230 человек погибло.