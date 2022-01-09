Сумма ущерба в ходе беспорядков в Казахстане возросла до 212 миллионов долларов

Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» подсчитала сумму ущерба от протестов в стране, переросших в массовые беспорядки.

Общая сумма ущерба торговых сетей Казахстана составила более 92,3 миллиарда тенге, что по нынешнему курсу, порядка 212 миллионов долларов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Нацпалату предпринимателей.

"В стране были разграблены более 100 объектов торговли и банков, предварительный ущерб оценивается в свыше 87 миллиардов тенге", - отметил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Среди таких магазинов оказались торговые сети "Спортмастер" и "Остин". У них пострадало 20-25 магазинов в Уральске, Алма-Ате, Шымкенте и ущерб составил 3 миллиарда. Также пострадали торговые точки сети Magnum, 12 из которых были разграблены, 11 - повреждены. Общий предварительный ущерб около 8,5 миллиарда тенге.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). В результате протестующие стали требовать отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.