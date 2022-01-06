"Я вижу родинку на щеке собеседника — это тоже геном. На ней растёт несколько волосков — это очень эмоциональная, взрывная натура. Сросшиеся с задней стенкой уши — человек очень упрямый. Все родительские болезни передаются по наследству, как и черты характера. Более того, если папа, например, за что-то успел в молодости посидеть в тюрьме, то кто-то из его детей тоже будут потом сидеть. Это проверено статистикой".
Но только внешние признаки и наследственность не могут дать точной картины, уверен специалист.
"Например, практически у абсолютного большинства убийц, педофилов — первая группа крови. У педофилов обычно детский тембр голоса. Папиллярные узоры тоже могут сказать многое…", — поясняет психолог.