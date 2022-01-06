Профессор Борис Хигир в интервью изданию "Петровка,38" сообщил, что преступные наклонности легко можно просчитать по дате рождения, тембру голоса, узору на пальцах и группе крови человека.

Знаменитый психолог, отвечая на вопрос издания ГУ МВД по Москве, отметил, что его выводы основаны на многолетних статистических данных, а потому достойны профессионального внимания.

Есть ли возможность рассмотреть в человеке склонность к тяжким преступлениям?

"Я вижу родинку на щеке собеседника — это тоже геном. На ней растёт несколько волосков — это очень эмоциональная, взрывная натура. Сросшиеся с задней стенкой уши — человек очень упрямый. Все родительские болезни передаются по наследству, как и черты характера. Более того, если папа, например, за что-то успел в молодости посидеть в тюрьме, то кто-то из его детей тоже будут потом сидеть. Это проверено статистикой".

Но только внешние признаки и наследственность не могут дать точной картины, уверен специалист.

"Например, практически у абсолютного большинства убийц, педофилов — первая группа крови. У педофилов обычно детский тембр голоса. Папиллярные узоры тоже могут сказать многое…", — поясняет психолог.