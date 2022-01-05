В Татарстан идет потепление. Температурные качели набрали темп и размах, и снова качнутся так, что это невозможно будет не ощутить на себе детям и метеочувствительным людям.

На этой неделе на смену суровым морозам придет существенное потеплением. По данным республиканского Гидрометцентра, с 6 января погода сильно изменится: ночью в ряде районов Татарстана пройдет снег, который сохранится и днем, местами он будет мокрым. Ожидаются гололед и метель.

Температура воздуха ночью опустится до -16, -21 градуса (на востоке — до -23, - 28), днем потеплеет до 4–9 градусов ниже нуля.

7 января, в пятницу, сохранятся метели и осадки, ночью станет тепло - до 4-9 градусов мороза, а днем столбики термометров могут подняться до плюсовой температуры - до +1 градуса.

Но к субботе морозы снова начнут отвоевывать свое: 8 января днем ожидается от -8 до -13 градусов. В воскресенье мороз начнет крепчать: ночью 15–20 градусов мороза, днем 8–13. Осадков не ожидается.