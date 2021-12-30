Активисты союза татарской молодежи "Азатлык" провели в Казани акцию с требованием сохранить должность и статус президента Татарстана, сообщает "Ъ-Казань".

Одиночные пикеты прошли у Казанского Кремля, на площади Свободы.

"Сохранить институт президента и конституционный суд РТ! Вернуть обязательное изучение татарского языка! Сколько еще будем сдавать права татарского народа и Татарстана?!"— говорилось на плакатах пикетчиков.

"Позиции республики сдаются. В 2017 году не был продлен договор о разграничении полномочий, далее татарский язык стал добровольным для изучения в школах, сейчас же планируется ликвидация конституционного суда и института президентства",— заявил изданию лидер "Азатлыка" Наиль Набиуллин.

21 декабря Путин подписал закон о публичной власти в регионах, который запрещает главам субъектов называться "президентом".