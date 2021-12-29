Работу по изменению Конституции Республики Татарстан и действующего законодательства в соответствии с принятым законом об организации публичной власти в регионах начнут в 2022 году. Об этом на итоговой пресс-конференции сегодня, 29 декабря, сообщил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он отметил, что принятый закон потребует от республики больших и серьезных изменений.

"Нормы конституции по высшему должностному лицу субъекта РФ в пакете будут, это не будет отдельный законопроект. <...> Сроки пока не определены. Я сегодня не могу сказать: в июне закончим, в мае закончим. Вообще работа будет серьезная", - сказал Мухаметшин.

Он отметил, что сейчас идет процесс формирования рабочей группы, которой предстоит заняться изменениями в Конституции РТ. Это будет межведомственная группа.

"Мы постараемся в рамках этого закона найти решение, которое позволит нам не снижать взаимодействие и сотрудничество парламента республики, органов госвласти, исполнительной власти", - отметил Мухаметшин.