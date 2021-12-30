Суда ожидает 38-летний Станислав Михайлов из Саратова, который обвиняется в изнасиловании пятилетнего мальчика и его убийстве.

Как сообщает "Вольск.ру", мальчика нашли в одном нижнем бель утром 1 марта. Мертвого ребенка на улице первым заметил водитель фургона, который с утра пораньше приехал разгружаться у магазина.

Причиной смерти мальчика стало переохлаждение, но при проведении экспертизы вскрылись страшные детали.

Малыш жил с 25-летней мамой и братом 2019 года рождения на съемной квартире. Таксист Михайлов был знакомым семьи. Как установили следователи, таксист, будучи под действием наркотиков, изнасиловал мальчика и выгнал на мороз в белье.

После случившегося младшего ребенка из семьи забрали органы опеки, а мать попала в психиатрическую больницу.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит пожизненный срок.