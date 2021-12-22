Фигурист Дмитрий Соловьев, партнер Ксении Бородиной по "Ледниковому периоду", госпитализирован с тяжелыми травмами после жестокого избиения. На олимпийского чемпиона напали в Москве.

Известно, что Дмитрий заступился за свою девушку и ее подругу, к которым на улице приставали неизвестные парни. В ходе конфликта трое молодых людей нанесли Соловьеву тяжелые травмы.

Сейчас Соловьев находится в больнице, в отделении нейрохирургии. Нападавших полиция быстро задержала.

С 29 декабря Дмитрий должен участвовать в шоу Татьяны Навки в Петербурге. Теперь его выступление находится под угрозой срыва.