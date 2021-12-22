Советский и российский астролог и предсказатель Павел Глоба сделал прогноз на 2022 год, предсказав невероятное везение шести представителям зодиакального круга. Для них 2022 год станет временем исполнения желаний, мечтаний и достижения невиданных высот, сообщает "МК".

Овен

Представителям этого знака придется проделать работу по переоценке ценностей, определиться с целями, все это надо проделать в период с января по март. Если все сделать правильно, что год будет невероятно удачным для Овнов. Стоит рассчитывать и финансовую удачу - Вселенная к Овну в год Тигра очень благосклонна.

Близнецы

С самого начала 2022 года Близнецам начнет улыбаться удача. Они это заслужили, они много трудились, страдали и переживали. Наступает белая полоса. В следующем году представители знака смогут с успехом поменять работу или профессию, получить прибавку или премии, наследство или крупный выигрыш.

Дева

Девам будет способствовать успех в личной сфере. Можно смело создавать в 2022 году семью, укреплять имеющуюся семью, рожать детишек - время благоприятное. Девы смогут наслаждаться общением с близкими, друзьями, станут позитивными отношения в рабочем коллективе.

Весы

Весы станут очень удачливы уже в первые месяцы 2022 года. Если они проявят должную инициативу, то смело достигнут всех намеченных целей, какими бы невероятными они ни казались.

Скорпион

Скорпионам Глоба обещает исполнение всего задуманного в 2022 году. Если представитель знака проявит упорство и настойчивость, то успех станет верным спутником на протяжении года во всех сферах - в личном и общественном, в финансах и карьере.

Водолей

Тем, кто родился под знаком Водолея, не нужно будет прикладывать особенных усилий для достижения головокружительного успеха. В 2022 году Водолеи получат признание на работе, в семье, а также смогут заметно улучшить свое финансовое состояние.