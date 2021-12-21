До празднования Нового года осталось 10 дней. В преддверии Новогодних каникул в общественных пространствах Казани стартовала зимняя программа "Вот-вот". В нее вошли более 80 бесплатных программ на любой вкус. Об этом сообщил директор Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов на деловом понедельнике в Исполкоме Казани.

Праздничная программа в парках и скверах начнется с открытия елок. Так, с сегодняшнего дня по 27 декабря 11 елок зажгут огни в парках «Континент», «Калейдоскоп», им.Урицкого, им.Горького, «Крылья Советов», «Комсомолец», «Сосновая роща», сквере по ул.Мира, на бульварах «Ак чәчәкләр», по ул.Фучика и главной городской елки у Центра семьи «Казан».

"Открытия елочных городков пройдут в обновленном формате и будут включать театрализованное представление для детей и взрослых, а также интерактивы от главных зимних волшебников — Деда Мороза и Снегурочки", — уточнил Роберт Гарипов.

Нынешняя программа включит как знакомые традиционные новогодние мероприятия для жителей Казани, так и абсолютно новые. Так, например, в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет серия камерных концертов - прозвучат песни в акустическом исполнении.

«Всего запланировано три квартирника с участием известных казанских музыкантов», – рассказал Роберт Гарипов.

Первый запланирован 26 декабря, на нем выступит группа Juna, следующие готовятся на 7 и 15 января.

Хедлайнерами зимней программы станут артисты «Упсала-цирк» из Санкт-Петербурга. Они выступят с 28 по 30 декабря в шести общественных пространствах: парк им.Горького, бульвар «Ак чәчәкләр», парк «Крылья Советов», набережная реки Казанки, парк им.Урицкого и Горкинско-Ометьевский лес.

Как сообщил Гарипов, будет организована встреча представителей «Упсала-цирка» с работниками социальных учреждений Казани, которые в том числе работают с трудными подростками и детьми из неблагополучных семей.

Сама встреча состоится 28 декабря. В ней примут также участие активисты, деятельность которых связана с инклюзией. Представители цирка расскажут о своей работе, а участники смогут обсудить деятельность социальных учреждений и задать свои вопросы.

Афишу мероприятий и подробное расписание зимней культурной программы «Вот-вот» можно будет найти на официальном портале органов местного самоуправления Казани KZN.RU, а также в социальных сетях Дирекции парков и скверов, где с сегодняшнего дня и до 31 декабря будет проходить розыгрыш подарков.