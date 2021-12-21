В Верхней Пышме мужчине, который вышел погулять с собакой, оторвало ногу снегоходом. Водитель снегохода не заметил пешехода, двигаясь по дорожке, предназначенной только для пеших прогулок. Движение по этой дороге любых транспортных средств запрещено, сообщает Е1.

Запрет не помешал компании молодых людей покататься на снегоходе и квадроцикле там, где этого делать нельзя. Чуть ранее компания была замечена в местном магазинчике, где ребята покупали алкоголь.

Квадроцикл, по словам очевидцев, был небольшим, на него были повешены гирлянды, а вот снегоход в сумерках вообще не был заметен.

После того, как снегоход влетел в человека и оторвал ему ногу, собака испугалась и бросилась в лес, чуть позже ее поймали. Сам пострадавший сначала был в шоке, но потом начал кричать, очевидцы вызвали скорую.

Сама нога отлетела от дорожки на 15 метров, все вокруг было в крови. Водитель снегохода и вся компания с места скрылись, их ищут.

Пострадавший доставлен в больницу, нога - тоже. Пока неизвестно, удалось ли пришить ее.