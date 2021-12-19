В Казани на очистку улиц от снега вышли 240 дорожных рабочих, а также 136 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как сообщается, на улицы города вышли снегоуборочные машины, среди которых 48 тракторов, 23 погрузчика, 45 комбинированной техники и другой техники.

Уборка будет проводится на участках улиц Модельная, Давыдова, Качалова, Айдарова, Зорге, Саид-Галеева, Павлова, Беломорская, Кремлевская, Фучика, Коротченко, Лобачевского, Булака, Назарбаева, Павлюхина, а также с площади Свободы, проспекта Победы, Оренбургского тракта, с площади перед Центральным стадионом и других участков.