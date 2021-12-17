В Перми вынесли приговор бабушке, которая жестоко расправилась со своей новорожденной внучкой, напоив ребенка уксусной кислотой. Суд отправил женщину на 12 лет в колонию общего режима, пишет "Лента" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Следователи установили, что женщина приняла роды у своей дочери в ванной. Бабушка не была рада рождению внучки и своему новому статусу, содержать ребенка в ее планы не входило, а потому она напоила кроху уксусной кислотой. После этого новорожденная скончалась. Тогда женщина положила тело ребенка в коробку и выбросила в мусорный бак.