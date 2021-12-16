В Петербурге около парка Интернационалистов стражи порядка задержали мужчину, который с маниакальным упорством и регулярностью снимал штаны перед проходящими мимо детьми. Возбуждено уголовное дело о развратный действиях, сообщает «Фонтанка».

В полицию с жалобой на извращенца обратились местные жители. Они уверяли, что по парку ходит женщина и оголяется рядом со школой олимпийского резерва. Когда нарушителя задержали, он оказался мужчиной. 49-летний тренер школы айкидо специально переодевался женщиной, чтобы его не узнали за постыдным занятием по демонстрации голых телес детворе.