Муж кассирши банка в Ачинске, которая вынесла с работы в коробке 23 миллиона рублей, был активным игроком на ставках, а также имел долги по кредитам на сумму более 47 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Работники местной букмекерской компании подтвердили, что мужчина действительно периодически заходил к ним и делал ставки, в частности на хоккей. Также они заявили, что их посетитель вкладывал в свое хобби достаточно небольшие деньги.

Тем более не понятно, куда же делись 23 миллиона. Кассиршу искали с 8 декабря, она сама сдалась полиции и сообщила, что ее шантажировали, и деньги она отдала шантажистам. Однако, описать их она не смогла.