Кадровый кризис: в Татарстане 70 % промышленных предприятий нуждаются в работниках

Татарстан испытывает кадровый голод в промышленной сфере. Было проведено анкетирование предприятий по вопросам кадрового обеспечения. В результате опроса 110 крупнейших предприятий республики, которые в совокупности обеспечивают свыше 200 тысяч человек занятостью в промышленности, выяснилось, что 70% из них имеют дефицит кадров. Об этом сообщил на заседании совета безопасности республики министр промышленности и торговли региона Альберт Каримов.

"Эта тема – одна из самых важных для нашей республики. С учетом целей, которые мы перед собой ставим, по-другому и быть не может", – заявил Рустам Минниханов.

Одной из причин сложившийся ситуации, по мнению президента, является крайне низкий уровень квалификации и абсолютная неготовность молодежи работать на производстве. Так как экономика развивается в условиях глобализации, внедрения цифровых технологий и роботизированных систем. Все это требует нового уровня подготовки рабочих и инженерных кадров.

Фото: Пресс-служба президента РТ

"На рынке труда сложилась парадоксальная ситуация, при общем сокращении рабочих мест предприятия Татарстана продолжают испытывать дефицит рабочей силы, потому что выросли требования к квалификации рабочих", - сказал на заседании президент республики.

Требуются более 26 тысяч кадров

Президент заявил, что необходимо принимать жесткие меры для сохранения молодежи на предприятиях в регионе и привлечение из других. Такие как, предоставление для студентов ссузов мест в общежитиях, увеличения уровня заработной платы и обеспечения роста производительности труда с помощью цифровизации и роботизации.

"Надо привозить, обучать. Пока мы подпитку кадрами не обеспечим, ничего не получится. Для этого нужны «пряники», престижа недостаточно", – подчеркнул Минниханов.

Фото: Пресс-служба президента РТ

На заседании Каримов озвучил данные официального прогноза в Татарстане, который составляется на семь лет. Сейчас потребность промышленных предприятий в кадрах составляет более 26 тысяч человек. Свыше 80% - это потребность в специалистах со средним профессиональным образованием, и только 20% - это специалисты с высшим образованием. Самый высокий спрос на специалистов в машиностроительном секторе - это 17,6 тысяч человек, в химии и газохимии - 5 тысяч человек, в нефтедобыче и нефтепереработке - это 1,2 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба президента РТ

Наибольший дефицит кадров испытывают КАМАЗ, КАЗ им.Горбунова, «Позис» и другие. Особенно острая нехватка персонала сложился в Набережных Челнах, Казани, Нижнекамском и Тукаевском районах.

Сейчас Рустам Минниханов поручил подготовить программу для решения этой проблемы до конца года, чтобы в феврале ее можно было рассмотреть и утвердить.