Совет Федерации сегодня одобрил принятый накануне Госдумой закон о региональной власти. Напомним, что этот закон лишает регионы права называть своих руководителей "президентами". Таким образом, Татарстан, который до этого момента был единственным российским регионом со своим президентом, лишается президента.

Как будут называть Минниханова после вступления закона в силу, еще предстоит решить.

Говоря о законе о региональной власти, в Совфеде отметили:

"Вот это тот случай, когда мы услышали регионы. Такого количества поправок я не помню ни по одному закону в последнее время, которые поступали, которые были отработаны, обсуждены, очень многие из них были учтены. Были в контакте с губернаторами", — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она поблагодарила авторов документа за то, что парламент «не отмахнулся» и услышал регионы. В то же время все поправки, которые направлял Госсовет Татарстана в Госдуму с просьбой сохранить для республики статус президента, были отклонены.

За принятие законопроекта проголосовали 146 сенаторов, еще четверо оказались против. Таким образом, документ отправили на подпись президенту России Владимиру Путину. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.