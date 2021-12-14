Цены улетели в космос: Метшин жалуется на подорожание стройматериалов, что будет с капремонтом?

Капремонт жилых домов в Казани ведется каждый год, но регулярно сталкивается с различными трудностями. В этом году, по словам председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполкома Казани Дмитрия Анисимова, столкнулись с весенним ростом цен на стройматериалы. Цены росли каждую неделю и в результате оказались в 2 - 3 раза больше, чем стоимость, разыгранная в конкурсной документации. На фоне их повышения некоторые подрядчики сорвали сроки работ - им были выписаны предписания и штрафы. Теперь местные власти относятся к таким подрядчикам с недоверием.

«С теми, кто не справился и поставил под удар выполнение программы, в следующем году работать не нужно», - сказал Метшин.

Фото: Город Казань KZN.RU

Впрочем, по словам чиновников, сроки сдвигались не только из-за скачка цен на стройматериалы, но и из-за того, что последних иногда и вовсе не было на рынке.

«Ряд ключевых материалов приходилось привозить из-за пределов республики. Из-за этого серьезно увеличились сроки поставки материалов. Как следствие, сдвинулись сроки выполнения работ», – пояснил Анимисов.

СНАЧАЛА ПАНДЕМИЯ, ТЕПЕРЬ ПОДОРОЖАНИЕ

С аналогичной проблемой столкнулись и другие субъекты РФ. Ранее законодательство не предполагало увеличение цены контракта в связи с ростом цен на материалы.

Однако после того, как Минстрой Татарстана и ведомства других субъектов подали соответствующее обращение, в конце сентября российское Правительство приняло постановление о допустимости увеличения цены договора при повышении стоимости материалов, но не более, чем на 25% от первоначальной цены. Благодаря такому решению подрядные организации получили возможность компенсировать затраты, обусловленные ростом цен на материалы.

Фото: kostroma.mk.ru

В Казани после выхода постановления начали пересчитывать сметную документацию с учетом фактических цен на материалы. Для того, чтобы определить разницу в стоимости работ, документы направлены на повторную экспертизу. По результатам этой работы в адрес Президента Татарстана подано обращение с просьбой дополнительно выделить средства. В комитете ЖКХ надеются на положительный ответ от него.

“Спасибо федеральному правительству за то, что нас услышали и разрешили перезаключить договоры с подрядчиками”, - высказался Метшин. – “В этом году проделан действительно большой объем работы в сфере капремонта жилья. Но каждый год случаются какие-то сюрпризы: сначала пандемия скорректировала наши планы в прошлом году, а в этом году цены на стройматериалы не просто взлетели, а улетели куда-то в космос. Мы благодарны за найденное решение этого вопроса».

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ

Еще одной проблемой стало то, что в этом году в ходе капремонта ряд подрядчиков нанесли ущерб имуществу жителей и общему имуществу дома. Сейчас они обговаривают с жителями и управляющими компаниями сумму компенсации.

Метшин отдельно остановился на этом вопросе и достаточно жестко прошелся по таким подрядчикам:

“Подрядчики должны выполнить обязательства и в случае причинения ущерба все должны восстановить. В работе всякое бывает: например, крыли крышу, и вдруг налетел ливень. Это единичные случаи, от которых никуда не деться. Но все последствия должны быть устранены, результаты работы нужно проверять в рамках гарантийных обязательств», – подчеркнул градоначальник.

Фото: dom.mosreg.ru

ХОД КАПРЕМОНТА В КАЗАНИ

Всего в этом году в Казани капремонт провели в 293 многоквартирных домах. Работы выполнены более, чем на 98%, по оставшимся домам устраняются выявленные замечания.

- Отремонтированы 144 кровли и 103 фасада

- В 122 домах заменены внутридомовые инженерные сети отопления

- В 59 домах установлены 170 новых лифтов

- В домах появляются узлы погодного регулирования

- Обновляются подъезды и проводятся другие виды работ

По словам Анисимова, капремонт дома не заканчивается на работах, которые предусмотрены по программе. Проводятся и другие - за счет других программ и источников. Так, дворы оснащают площадками для раздельного сбора мусора – с 2020 года обустроили 317 контейнерных площадок, из них 155 – силами управляющих компаний, 162 – по программе «Наш двор». Кроме того, идет введение инновационных технологий - таких как умный домофон, автоматическое открытие дверей, специальные почтовые ящики «антиспам», станции для зарядки электромобилей.

Капремонт жилья проходит в соответствии с программой благоустройства придомовых территорий «Наш двор». В этом году при 22 капитально отремонтированных домах были проведены работы и по ней.

Фото: argumenti.ru

По трехлетней программе капремонта многоквартирных домов в Казани собираются отремонтировать 740 домов на сумму более 7 млрд рублей. На следующий год запланирован капремонт в 171 доме, сообщил Анисимов.

Всего по программе капремонта жилого фонда в городе уже отремонтировали 3493 дома.

«За 10 лет мы прошли большую дорогу, на сегодняшний день свыше 63% жилого фонда Казани капитально отремонтировано”, – прокомментировал Метшин. – “Не бывает ремонта на всю жизнь, так, чтобы мы сделали что-то и забыли навек. Но на десятилетия вперед точно состояние жилого фонда, включая сети, лифтовое хозяйство, крыши, приведено в надежное состояние». Напомним, по программе в городе уже отремонтировано 3493 дома”.