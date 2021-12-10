Гендиректору челнинского завода, раздевающего сотрудниц ради эрокалендаря, смягчили судебные запреты

Советский районный суд Казани продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий гендиректору и соучредителю Набережночелнинского кранового завода Марсу Тимербулатову до 12 февраля 2022 года, сообщает "Бизнес Online".

Тимербулатова обвиняют в уходе от уплаты налогов на 404 миллиона рублей и мошенничестве в особо крупном размере. В деле фигурирует сумма в пять миллионов рублей.

По версии следствия, в конце 2020 года крановый завод взялся модернизировать технику ФГУП «ГВСУ №4». Но в работах НЧКЗ якобы задействовал аффилированную фирму, через которую закупал оборудование, завышая цену поставок.

Сегодня Советский райсуд смягчил запрет определенных действий. С Тимербулатова сняли комендантский час. Ранее ему нельзя было покидать жилище с 22:00 до 6 часов утра. Кроме того, фигуранту разрешили общаться с адвокатом и следователем в любое время.

Напомним, что Набережночелнинский крановый завод получил широкую известность благодаря эротическому календарю, которое предприятие выпускает с 2007 года. Создатели календаря уверяют, что для глянца позируют исключительно сотрудницы завода. В этом году, несмотря на арест гендиректора, календарь также выпустили. Более того, теперь его начали поставлять за рубеж.