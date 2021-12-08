В отдел полиции "Гвардейский" Управления МВД России по г. Казани поступило заявление по факту того, что к 13-летней дочери заявительницы приставал неизвестный на территории ЖК "АРТ СИТИ".

Как сообщалось ранее , девочка стояла у подъезда. По ее словам, к ней подошел молодой мужчина в черной одежде и начал трогать ее, а потом предложил ей заняться сексом за деньги.

В настоящее время фигурант установлен, сообщает пресс-служба МВД по Казани. Им оказался 15-летний подросток. Все материалы проверки переданы в Следственный комитет.