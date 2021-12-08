Вот уже два месяца, как Татарстан разделен на два лагеря - людей с QR-кодами о вакцинации от коронавируса, и людей, у которых этого кода нет. При этом, если сравнивать с данными 11 октября, когда QR-коды начали действовать на территории Татарстана, количество привившихся жителей республики заметно возросло.

Те, кто так и не вакцинировался, научился жить без QR-кода. Вместо торговых центров люди начали закупаться на рынках, вместо кафе и ресторанов есть дома или покупать еду через интернет, вместо общественного транспорта пользуются такси или личным авто. Однако вряд ли найдется человек из числа "безQRкодников", которые бы не скучали по шопингу или любимому кафе. Так что у них теплится надежда на скорую отмену QR-кодов.

Фото: мэрия Казани.

Веру и надежду усиливают показатели по суточному приросту заболевших ковидом в Татарстане. Данные существенно снизились. Если 1 декабря было зарегистрировано 235 заболевших коронавирусом, то сегодня, 8 декабря, выявлено только 193 случая Covid-19. В других регионах, например в Нижегородской или Ульяновской областях, при снижении заболеваемости шли на уступки. В частности, открывали двери ТЦ для всех желающих. Возможно ли такое в Татарстане? Теоретически, конечно, возможно все. Тут последнее слово за Роспотребнадзором и республиканскими властями. Редакция ProKazan.ru нашла пять возможных сценариев постепенной отмены QR-кодов и смягчения коронаврусных ограничений.

СЦЕНАРИЙ 1 - ФАНТАСТИЧЕСКИЙ

Первые послабления - уже на следующей неделе. Представим, что Роспотребнадзор оценит положительную динамику по росту вакцинации и снижению уровня прироста заболевших и решит, что людям можно дать небольшой повод для радости. Например, разрешить пускать людей без QR-кода в кафе или рестораны при соблюдении норм по дистанцированию. В частности, можно было выделить определенную зону, как в свое время было разделение залов на "для курящих" и "для некурящих".

QR-коды в торговых центрах также решат отменить, но введут систему, как, например, в Ульяновской области. Там в ТЦ разрешают приходить людям без QR-кодов, но только по будням и в строго отведенные часы. Что касается транспорта, то здесь скорых послаблений режима ждать, видимо, не стоит. Слишком уж мало времени прошло с момента введения QR-системы.

Фото: Светлана Маковеева kp.ru.

СЦЕНАРИЙ 2 - ПРАЗДНИЧНЫЙ

Близится Новый год. Людям не терпится отправиться закупаться к праздничному столу и выбирать подарки. Так почему бы не сделать подарок и разрешить работать торговым центрам без ограничений, скажем, с понедельника, 27 декабря. Это стало бы отличным подарком для татарстанцев, которые по тем или иным причинам не могут получить QR-код.

Что касается кафе и ресторанов, то тут важнее скорее надо учитывать интерес владельцев заведений общепита, которые понесли убытки. Им больше интересно, чтобы разрешили работу в ночное время хотя бы в Новый год.

Кроме того, длинные новогодние праздники не заставят людей целыми днями сидеть дома. Им захочется прикупить обновку или встретиться с друзьями и поболтать в кафе. Вот и второй подарок, который на ура воспримут и рестораторы и жители Казани.

СЦЕНАРИЙ 3 - ОПТИМИСТИЧНЫЙ

Все же будем реалистами. В то, что ограничения начнут отменять до Нового года верится с трудом. Все же положительная динамика по снижению уровня прироста заболевших держится не так долго. Пик прироста пришелся на 18 ноября. То есть, прошло всего меньше месяца.

Фото: Йолдыз Халиуллина.

А вот после праздников картина может быть вполне допустимой для снятия ограничений. На праздники люди отсыпаются, предпочитают проводить время в узком кругу. Есть основания полагать, что число заразившихся продолжит снижаться и упадет ниже отметки в 100 человек за сутки. Тогда-то и будет принято решение отменить QR-коды. Причем, возможно, что не только в ТЦ и кафе, но и в транспорте.

СЦЕНАРИЙ 4 - РЕАЛИСТИЧНЫЙ

Если нынешняя динамика снижения заболеваемости продлится и в январе и в Роспотребнадзоре увидят, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, то первые ограничения будут сняты в конце января - начале февраля.

В такой ситуации QR-коды вероятно отменят в торговых центрах, возможно, что в кафе, ресторанах и бассейнах при соблюдении ряда предписаний. Говорить же о полном отказе от QR-кодов можно будет не раньше, чем в марте. Именно в это время обычно снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

СЦЕНАРИЙ 4 - ПУГАЮЩИЙ

Коронавирус продолжает обзаводиться новыми штаммами, которые не дают пандемии пойти на спад. Не смотря на прогнозы экспертов и известных вирусологов о том, что пандемия сойдет на нет уже в 2022 году, есть вероятность и того, что этот прогноз не оправдается и мы продолжим жить под диктовку коронавирусных ограничений.

В этом случае, даже в случае отмены системы QR-кодов в ТЦ, кафе, транспорте, в случае ухудшения эпидситуации, систему могут ввести вновь. Не стоит забывать и о федеральном оперштабе по борьбе с распространением ковида. Определенные решения могут зависеть и от них.

Фото: kp.ru.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Главный инфекционист Минздрава Татарстана, доктор медицинских наук Халит Хаертынов:

"Такие решения (отмена QR-кодов и снятие ограничений, - прим. ред.) принимаются Роспотребнадзором. Это произойдет, когда эпидситуация будет приемлемой, когда снизится количество болеющих COVID-19. Уже сейчас мы видим спад количества госпитализаций. Причин может быть несколько. С одной стороны, сейчас много вакцинированных. А если добавить сюда тех, которые уже переболели, то получится, что мы приближаемся к достижению коллективного иммунитета к ковиду. С другой стороны, это может быть связано с тем, что сейчас пошел грипп. А когда одна инфекция активно распространяется, другая может уходить. Есть такой механизм, который называется рнк-интерференция. Если человек заразился одним вирусом, маловероятно, что разовьется вторая инфекция. Потому что, если вирус проник внутрь клетки, он будет стараться не пустить туда другой вирус. Вот, например, в прошлом году гриппа не было, потому что доминировал ковид. Хотя в то же время, такая ситуация может объясняться и тем, что тогда было много привитых от гриппа. То есть, я бы не привязывал отмену QR-кодов к конкретным датам - это будет зависеть от эпидситуации. Думаю, в первую очередь их будут отменять в тех местах, которые посещает меньше людей. А в последнюю очередь - в тех, где много людей.

Напомним, что ранее о сроках отказа от QR-кодов высказалась исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова. По ее мнению, скорой отмены ограничений ждать не стоит.