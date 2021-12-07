Вот уже два месяца, как в казанских кафе и ресторанах ввели QR-коды о вакцинации. Жители столицы Татарстана к этому привыкли. Кто-то привился и смог вновь отведать еды в любимом заведении, а кто-то стал чаще питаться дома в надежде, что коды скоро отменят.

Часто приходится слышать на улице в разговорах горожан, что они рассчитывают, что ограничения начнут снимать перед Новым годом. Сделают, если можно так сказать, праздничный подарок. Да и новогодние корпоративы никто не отменял. Корреспондент Prokazan.ru выяснила, как будут проводиться праздничные гулянья в кафе и ресторанах и когда в заведениях общепита начнут пускать без QR-кодов.

QR-КОДЫ И ОБЩЕПИТ

С введением QR-кодов для рестораторов наступили очень тяжелые времена. Высокий темп вакцинации ненамного улучшил ситуацию, и владельцы кафе и ресторанов до сих пор в большом минусе.

“На сегодняшний день у нас доходы упали до 50 % от периода до введения QR-кодов, - рассказала корреспонденту Prokazan.ru исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова. - А первоначально они сократились вообще на 80 %. И только за последние 2 недели, в связи с тем, что многие получили QR-коды, и, соответственно, возможность посещать заведения общепита, доходы немного увеличились”.

Фото: Иван Макеев, kp.ru

Тем не менее, рестораторы уже привыкли к такой ситуации. Они уже потеряли надежду на отмену QR-кодов, и ждут только, что им хотя бы разрешат поработать до 3 часов утра в новогоднюю ночь (сейчас заведения общепита могут работать только до 23 часов).

“По всей вероятности, это будет длительный процесс, явно не на один месяц. Сейчас весь мир живет в режиме QR-кода. Для нас важно сохранить безопасность в первую очередь наших сотрудников, и конечно же безопасность наших гостей. Сегодня острый вопрос для нас - это снятие ограничений по времени работы. Персонал вакцинирован на 100%, гости вакцинированы, создаётся «чистая зона», при этом мы продолжаем соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. Мы хотим, чтоб накануне новогодних праздников гости могли абстрагироваться от пандемии и провести время в атмосфере праздника. На наш взгляд, это станет дополнительным стимулом сделать прививку для тех, кто еще не решился на нее”.

В Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана уже написали обращение с просьбой продлить работу в новогоднюю ночь до 3 часов в региональное управление Роспотребнадзора и Уполномоченному по защите прав предпринимателей при Президенте РТ.

фото: gazeta.ru.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВОВ

У рестораторов еще остается надежда подзаработать на корпоративах. Только вот заявок, по словам Шарафутдиновой, поступило еще довольно мало. Владельцы заведений общепита боятся, что многие компании предпочтут ресторанам частные дома.

Новогодние банкеты официально разрешены - при количестве участников не более 100 человек и такой рассадке, при которой на каждого посетителя будет приходиться площадь в 4 кв.м. А QR-коды на корпоративах спрашивать не будут.

“При проведении банкетов одной компанией QR-код не требуется. Если это разные группы людей, тогда вход однозначно по QR-кодам, - прокомментировала Шарафутдинова.

Напомним, в Татарстане еще с 11 октября для посещения заведений общепита, так же, как и бассейнов, фитнес-клубов, торговых центров, нужно иметь QR-код, который дается либо привитым от коронавируса, либо тем, кто переболел им в течение ближайших полгода (теперь на него дает право и медотвод от вакцинации). А с 22 ноября заветный квадратик стал требоваться даже для проезда в общественном транспорте.

Изначально QR-код давали только после полного курса вакцинации, который подразумевает собой 2 прививки. Но с 26 ноября в ограничительные меры в Татарстане внесли изменения. Теперь люди с медотводом, те, кто сделал только первую прививку и привитые военнослужащие могут получить временный QR-код.