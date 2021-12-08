Во втором, основном, чтении Государственная Дума РФ приняла законопроект о новых полномочиях полиции.

По данным ИА REGNUM , полицейские, когда закон пройдет третье чтение, смогут вскрывать автомобили, оцеплять территории дворов, ограждать места массовых мероприятий. Полицейские смогут легче открывать огонь - для того появятся новые разрешения - и проникать в дома и квартиры, если того требует необходимость.

Вскрывать авто полицейский сможет, если нужно будет спасти чью-то жизнь, предотвратить преступление, изъять наркотики или оружие, проверить информацию об угрозе теракта или установить детали несчастного случая. При массовых беспорядках, при наступлении ЧС для обеспечения общественной безопасности полиция также сможет вскрыть автомобиль без ведома хозяина.

Ворваться в квартиру стражи порядка смогут, если нужно задержать "лиц, подозреваемых в совершении преступления". Полицейские смогут это делать также в случае, если в помещении находится человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление. На него должны указать свидетели или потерпевшие.

Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе что-то украденное.