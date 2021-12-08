Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии в Покрове, приступил к работе в швейной промзоне тюрьмы. По его словам, работу он выбрал себе сам из нескольких предложенных администрацией колонии профессий. На своей странице в социальных сетях Навальный написал:

"Значит, швея", — сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие. Обязательно надо сказать "швея" в женском роде, чтоб поддеть. Слова "швей" вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть. А потом смотрю в заявлении на обучение: "швея". И на всех стендах "швея". И во всех документах. Так и называется эта профессия — "швея". Другого названия нет", — написал оппозиционер.

Оппозиционер порассуждал о феминитивах, над которыми любил раньше пошутить.