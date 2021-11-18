Без QR-кода только в аптеку и к себе домой: Какие новые ограничения в Татарстане введут с 22 ноября

В Татарстане официально утвердили новые ограничения, которые вступят в силу с 22 ноября 2021 года. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

КАК БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ QR-КОДЫ В ТРАНСПОРТЕ

Главное нововведение, о котором говорят последние две недели – введение QR-кодов в общественном транспорте. Теперь воспользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями и метро можно будет только предъявив заветный квадратик. Без QR-кода попасть в общественный транспорт смогут только несовершеннолетние.

Самый главный вопрос, который возник у перевозчиков – кто должен проверять QR-коды. Для водителей и кондукторов – это лишняя работа. Однако, именно на них возложат эту функцию.

«Проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда. То есть, прежде чем продать билет пассажиру, кондуктор будет спрашивать у него QR-код. Если он отсутствует, пассажиру придется покинуть транспортное средство. Ограничения касаются и метрополитена. Вход и нахождение на станциях метро без QR-кода запрещаются. На станциях метрополитена проверять наличие QR-кода будут при прохождении через турникетные линии», - пояснили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Так как в метро нет кондукторов или других лиц, которые могли бы взять на себя проверку документов, «Метроэлектротранс» сообщил о наборе сотрудников для проверки QR-кодов.

Фото: мэрия Казани.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА ПРОЕЗД БЕЗ QR-КОДА

Для проверки соблюдения ограничительных мер на транспорте в муниципалитетах созданы мобильные группы. Если при проверках найдется пассажир без QR-кода, то на него будет составлен протокол об административном правонарушении. Штраф составит от 1 до 30 тысяч рублей. Должностные лица без QR-кода заплатят от 10 до 50 тысяч рублей. Юридические лица – до 300 тысяч рублей

«Просим пассажиров отнестись с пониманием к работе водителей и кондукторов и персоналу предприятий общественного транспорта, на которых возложена проверка QR-кодов. Эти меры приняты с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации», - прокомментировали в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЖИДАЮТ ПЕРЕВОЗЧИКИ

При этом, многих татарстанцев не устроило введение QR-кодов в транспорте. В адрес транспортных компаний посыпались гневные сообщения и даже угрозы. Перевозчики понимают, что конфликты, особенно на ранних стадиях введения ограничений, вероятны. Поэтому они попросили о помощи полицию.

Фото: Prokazan.ru.

«Перевозчики не исключают того, что будут конфликтные ситуации. Перевозчики Казани попросили Министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина разработать алгоритм оперативного реагирования по районам города. То есть если экипаж автобуса позвонил в полицию, если случилась конфликтная ситуация, чтобы сотрудники правоохранительных органов оперативно приезжали на место. Закрепить ответственных лиц за каждым районом. Сделать это для того чтобы перевозчики, в случае возникновение проблемы, могли оперативно связаться с ответственными лицами в правоохранительных органах», - рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

КУДА ЕЩЕ НЕ ПУСТЯТ БЕЗ QR-КОДА С 22 НОЯБРЯ

Помимо этого со следующего понедельника будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, которые не привились и не имеют справку о медотводе от вакцинации.

«Их действие возобновляется после поступления сведений о получении QR-кода. Для того, чтобы действие карты возобновилось, необходимо или вакцинироваться, или получить медотвод. После появления соответствующих сведений в системе оплаты проезда карта разблокируется. Сведения в систему поступают автоматически, поэтому гражданам нет необходимости посещать пункты пополнения транспортных карт», - сообщили в пресс-службе министерства транспорта Татарстана.

Фото: мэрия Казани.

Также с 22 ноября пассажиры без QR-кода не смогут воспользоваться межмуниципальными автобусами. Исключение – поездки в другой регион. Также документ о вакцинации потребуют в театрах, кинотеатрах (кинозалах), цирках, концертных залах, на проводимых с участием зрителей официальных физкультурных, официальных спортивных, культурных мероприятиях.

Напомним, что систему QR-кодов в Татарстане ввели с 11 октября 2021 года. Тем, у кого нет кодов запрещено посещать кафе, рестораны, торговые центры, фитнес-клубы и бассейны. Люди в соцсетях шутят, что теперь без QR-кода пускают только в аптеки, маленькие супермаркеты и…к себе домой.