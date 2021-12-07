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Неожиданные последствия самых обычных болей: что поможет казанцам избежать проблем со здоровьем
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17:58, 31.08.2021
Бары, рестораны и караоке Казани: гид по самым необычным и интересным заведениям города
15:36, 06.12.2021
Крик души: актриса Ксения Алферова поведала о письме жительницы Татарстана о QR-кодах
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Взялся за оголенный провод: в Челнах трехлетний ребенок погиб от удара током
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Качество, сервис и цена: гид по стоматологиям Казани
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Мода или простое желание выпендриться: В Казани вырос интерес к татуировкам с QR-кодом о вакцинации
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14:05, 06.12.2021
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12:13, 06.12.2021
Центр Казани 8 декабря останется без воды
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6 тысяч пробников духов: как не ошибиться в выборе парфюма и сэкономить на покупке
11:04, 06.12.2021
В столкновении двух легковушек в Челнах пострадали три человека
10:32, 06.12.2021
Опасные игры: один ребенок прострелил голову другому на территории школы
10:30, 16.06.2021
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10:09, 06.12.2021
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18:31, 30.11.2021
Не учиться, а играть: как теперь подходят к развитию детей в Казани
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Фото: news.myseldon.com

33-летний работник завода задержан за изнасилование своей сестры-подростка

07.12.2021, 07:45 40 0 prokazan.ru
В Нижнем Тагиле 33-летний работник «Уралвагонзавода» задержан по подозрению в изнасиловании своей 16-летней сестры, об этом сообщил телеграм-канал «УРАЛНАШ». Отмечается, что первый раз брат изнасиловал сестренку, когда ей было всего 9 лет. 
 
По данным Е1, девочка проживала с мамой, без отца. Брат же недавно вышел из тюрьмы. Сейчас его допрашивают, устанавливаются другие эпизоды.
 
По данным канала «УРАЛНАШ», семья на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Возбуждено уголовное дело. 
 
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Опасный космический шторм обрушился на Землю 28-29 ноября 2021 года: как уберечься от геоудара
07:48, 28.11.2021
Ночью в больнице умер певец и композитор Александр Градский
05:00, 28.11.2021
Пенсионер более 8 лет насиловал воспитанника детского дома, правда открылась только сейчас
01:00, 28.11.2021
Агрессивная антиваксерша распылила баллончик дихлофоса в росгвардейцев
19:00, 27.11.2021
Киллер имитировал самоубийство, чтобы сбежать из СИЗО
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Сотни таджиков приехали к зданию посольства и не смогли объяснить, для чего они собрались
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
09:23, 27.11.2021
Губернатор Кузбасса отправил главу города в отставку за пьянку с гостями во время траура по шахтерам
08:57, 27.11.2021
Россияне скоро смогут получить новую выплату в 20 тысяч - кому она положена?
05:00, 27.11.2021
Более 80 эпизодов в деле: учителя танцев осудили за сексуальное развращение малолетних танцоров
10:14, 26.11.2021
Прокуратура проверит школу, где дети прямо при учителе играли на раздевание
08:53, 26.11.2021
Количество погибших при взрыве на шахте Листвяжная увеличилось до 52 человек
07:00, 26.11.2021
Не судьба: полицейский дважды пытался покончить с собой в кабинете, но остался жив
05:00, 26.11.2021
Мужчина вывез возлюбленную в лес, заставил раздеться и выкопать себе могилу
00:01, 26.11.2021
В Казани отец проданного матерью за 100 тысяч ребенка собирает документы, чтобы забрать малыша
20:00, 25.11.2021
Обвиняемый в краже помощник Курпатова заявил, что знаменитый врач мстит ему за разрыв отношений
16:24, 25.11.2021
Мужчина протаранил ворота на авто и вырезал 72-летней хозяйке дома глаза
15:56, 25.11.2021
Татарстан отправляет в Госдуму 18 поправок, чтобы попытаться сохранить Минниханову статус президента
14:24, 25.11.2021
Мужчина задушил возлюбленную, закатал в ковер и два месяца хранил тело в кладовке
10:05, 25.11.2021
Ребенка вывели на прогулку в детском саду без обуви в одних колготках по снегу
09:35, 25.11.2021
Мужчина обиделся на друзей и сжег дом вместе с ними после застолья
08:50, 25.11.2021
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей - скоро во всех поликлиниках
08:06, 25.11.2021
В Кремле призвали не превращать наказание антипрививочников в охоту на ведьм
07:45, 25.11.2021
В Госдуме предложили давать QR-коды еще двум категориям граждан
07:32, 25.11.2021
Путин согласился продлить действие сертификата для переболевших до 1 года
11:49, 24.11.2021
В Марий Эл поймали мертвецки пьяного молодого водителя из Татарстана с критической дозой алкоголя
11:21, 24.11.2021
Мать-одиночка умерла после того, как у нее отняли детей из-за доноса соседей
10:11, 24.11.2021
Росздравнадзор предупредили о скором дефиците лекарств: в числе проблемных регионов - Татарстан
09:23, 24.11.2021
Сваренный заживо труп мужчины обнаружили в квартире в жилом доме
08:24, 24.11.2021
В правительстве РФ обсудили возможность давать QR-коды переболевшим неофициально
08:04, 24.11.2021
Главврачи ковидных больниц позвали антиваксеров на экскурсии в реанимации и морги
06:00, 24.11.2021
Все рванет и полетит в никуда: астролог назвала год краха для России и россиян
05:00, 24.11.2021
Глава Следкома Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и вернуть советское образование
19:00, 23.11.2021
Пенсионер воткнул жене в голову нож с лезвием в 25 сантиметров, с ним она и пришла в больницу
17:01, 23.11.2021
Школьник-наркокурьер намеренно сбил полицейского автомобилем
15:14, 23.11.2021
В Кремле ответили на вопрос, продлят ли новогодние каникулы из-за коронавируса
14:10, 23.11.2021
Пассажир покончил с собой на борту самолета по пути с курорта
13:59, 23.11.2021
Пенсионерка-блокадница не дождалась врачей и сама себе сделала операцию
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Их забрал Covid: Знаменитые татарстанцы, которые умерли от коронавируса
11:17, 23.11.2021
В подвале жилого дома нашли человеческие останки и билет из прошлого
11:05, 23.11.2021
В России хотят изменить процедуру получения водительской медсправки
09:32, 23.11.2021
Я не раскаиваюсь: подозреваемый в каннибализме мужчина год прятался от полиции на чердаке
09:02, 23.11.2021
Автомобилисты, раскапывая машину, нашли в сугробе занесенное снегом тело пенсионерки
08:53, 23.11.2021
Мэр Ульяновска заявил, что не желает своим гражданам татарстанских QR-кодов в транспорте
08:05, 23.11.2021
В Москве задержана жительница Казани, продавшая своего новорожденного сына за 100 тысяч
01:00, 23.11.2021
Врачи пенсионерку с инсультом лечили от коронавируса: бабушка умерла
00:00, 23.11.2021
В Кремле рассказали, имеют ли право регионы высаживать пассажиров без QR-кодов
20:00, 22.11.2021
В квартире нашли тело четырехлетней девочки, сейчас ищут ее мать
14:23, 22.11.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с QR-кодами на транспорте в Татарстане
13:22, 22.11.2021
Башкиры посмотрели на Татарстан и решили, что введут QR-коды в транспорте только при одном условии
10:13, 22.11.2021
Мужчина убил родного брата и спалил его тело в лесу вместе с машиной
08:34, 22.11.2021
Полиция задержала мужчину с трупом в багажнике, он уже сознался в людоедстве
08:24, 22.11.2021
Путин сообщил о своей ревакцинации от коронавируса
06:00, 21.11.2021
Отец сломал ребра месячному сынишке из-за его плача
20:00, 20.11.2021
Частный таксист убил своего пассажира за мусор в салоне автомобиля
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Тараканы в голове: у мужчины с жалобами на головную боль нашли в ухе живого насекомого
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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Вирусологи центра Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна коронавируса
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В возрасте 67 лет скончался Народный артист России Валерий Гаркалин
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Эксперты рассказали водителям, чего нельзя делать с машиной с наступлением холодов
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
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Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
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После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
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Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
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А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью