В Нижнем Тагиле 33-летний работник «Уралвагонзавода» задержан по подозрению в изнасиловании своей 16-летней сестры, об этом сообщил телеграм-канал «УРАЛНАШ». Отмечается, что первый раз брат изнасиловал сестренку, когда ей было всего 9 лет.

По данным Е1, девочка проживала с мамой, без отца. Брат же недавно вышел из тюрьмы. Сейчас его допрашивают, устанавливаются другие эпизоды.

По данным канала «УРАЛНАШ», семья на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Возбуждено уголовное дело.