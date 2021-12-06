В среднем жители России готовы потратить на новогодние подарки в этом годе чуть более 10 тысяч рублей, таковы данные социологического опроса. В Казани жители планируют потратить 12,5 тысяч на подарки. По данному показателю Казань стала девятой в списке городов-миллионников.

Больше всех готовы потратить на презенты жители Москвы - 17 тысяч. Вторыми оказались хабаровчане и ростовчане - 16 тысяч. Жители Петербурга готовы потратить 15 тысяч, а самыми экономными стали жители Новосибирска и Самары.

Чаще всего подарки покупают своим родным. Около 30% россиян купят подарки супругу или партнеру. 19% - готовы одарить друзей, и целых 16% россиян вообще не собираются никому ничего дарить на Новый год.