Восставшее против QR-кодов кафе в Казани рискует быть не только административно наказанным в судебном порядке, но и вообще может остаться на улице. Арендодатель кафе "Мадам Павлова", которое объявило себя "территорией конституционных прав", направил владельцам претензию.

В ней говорится, что кафе грубо нарушило условия договора аренды. В частности, в нем говорится, что арендодатель обязуется выполнять законодательство России и региона, а в связи с нарушением этого пункта арендодатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Кафе дали ровно 2 дня на то, чтобы привести свою работу в соответствие с законодательством РФ и РТ.

Факт получения претензии от арендодателя подтвердили и сами девушки-предпринимательницы, опубликовав соответствующее сообщение в Instagram-аккаунте заведения.