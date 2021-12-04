Владельцев казанского кафе, которое решило объявить себя "территорией конституционных прав" и начало обслуживать гостей без QR-кодов, привлекут к ответственности, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Казани.

На руководителей точки общепита, которые заявили, что "устали подстраиваться под санитарные требования", составили протокол об административном нарушении за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Об этом сообщил начальник пресс-службы управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев. Материалы дела будут направлены в суд, отметил он.