Молодой 34-летний ученый Виктор Островский скончался после того, как принял лекарство от коронавируса. А до того он был привит "ЭпиВакКороной".

Вдова ученого уверена, что в смерти мужа повинны врачи. По данным портала 59.ru, в середине ноября мужчина заразился коронавирусом, несмотря на прививку.

Несколько дней у него был жар, в потом врач назначил ему лекарство от коронавируса "Коронавир".

Ознакомившись с инструкцией, он начал прием лекарств, но уже через несколько часов самочувствие ухудшилось. Приехавшая через полчаса бригада скорой помощи констатировала смерть ученого.

Вскрытие во Владивостоке показало, что у мужчины развился отек легкого и аномалия сердца. Но на сердце и легкие он никогда не жаловался. Медики уточнили позже, что лекарство против коронавируса вело борьбу с вакциной. У Виктора остались двое малолетних детей.