В Татарстане в 2022 году могут появиться электронные медицинские карты. Идею уже поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов. О том, что нового ждет республику в части цифровизации рассказал министр связи РТ Айрат Хайруллин, его цитирует "Татарстан-24".

Сейчас, заявил Хайруллин, врачи тратят много времени, что вручную перенести данные из бумажной карты пациента в компьютер, но в следующем году медики получат электронную цифровую подпись и смогут вносить все данные анализов, осмотров, лечения сразу в цифровом формате.

"Мы ставим задачу, чтобы создаваемая система ЕРМИАЦ была удобна для врача, и самое главное, чтобы он как можно меньше времени тратил на ввод информации в компьютер, и как можно больше – уделял пациенту", - рассказал глава Минцифры РТ.

При этом полного отказа от бумажных носителей информации пока не будет.