Новыми подробностями и последствиями обрастает история со взбунтовавшимся кафе в Казани. Ранее владельцы точки общепита заявили, что их кафе - "территория конституционных прав", а потому вход открыт для всех без QR-кодов.

Это вызвало бурную реакцию не только в Казани, но и в других регионах России. Почти сразу после того, как информация о кафе появилась в Сети и СМИ, в заведение нагрянула проверка из полиции и сотрудников Роспотребнадзора, составили протокол.

Сейчас стало известно, что за один вечер в кафе прошло три проверки, а хозяйку заведения откачивала скорая после беседы на повышенных тонах с ревизорами.

После антикодового демарша администрацию кафе "обложили" со всех сторон. Сами руководители Ильсия Гизатуллина и Раиля Шайхиева написали, что пришлось вызвать скорую, поскольку Раиле стало плохо.