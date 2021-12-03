Новыми подробностями и последствиями обрастает история со взбунтовавшимся кафе в Казани. Ранее владельцы точки общепита заявили, что их кафе - "территория конституционных прав", а потому вход открыт для всех без QR-кодов.
Это вызвало бурную реакцию не только в Казани, но и в других регионах России. Почти сразу после того, как информация о кафе появилась в Сети и СМИ, в заведение нагрянула проверка из полиции и сотрудников Роспотребнадзора, составили протокол.
Сейчас стало известно, что за один вечер в кафе прошло три проверки, а хозяйку заведения откачивала скорая после беседы на повышенных тонах с ревизорами.
После антикодового демарша администрацию кафе "обложили" со всех сторон. Сами руководители Ильсия Гизатуллина и Раиля Шайхиева написали, что пришлось вызвать скорую, поскольку Раиле стало плохо.
Ранее мы сообщали, что в кафе, объявленное "конституционной территорией", нагрянули проверки.