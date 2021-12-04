В эту субботу, 4 декабря произойдет полное солнечное затмение. Астрологи и биоэнергетики предупреждают, что этот день может стать судьбоносным. Если прожить его неправильно, проблемы могут сохраняться 7 лет, почти до следующего полного затмения Солнца, сообщает Агентства новостей «Доступ».

Без ошибок

Астролог Людмила Митрохина заявила, что 4 декабря - важный день, главное - не допускать ошибок, поскольку последствия их исправлять придется очень долго. При этом она подчеркивает, что затмение способно решить все вопросы и проблемы, которые были актуальны с мая 2020 года.

Постарайтесь сегодня подробно проанализировать, какие сферы жизни и жизненные ситуации для вас наиболее важны. Именно сегодня вы сможете понять - двигаться в заданном направлении или остановиться и поменять свой курс.

Не стоит, по мнению Митрохиной 4 декабря принимать важных решений, они могут оказаться ложными. Не стоит доверять сегодня интуиции, даже если ранее она не подводила. Ваши решения сегодня должны быть четко логически обоснованы.

Опасность рядом

Астролог Игорь Мехеда предупредил об опасном воздействии грядущего космического явления на мировые процессы, так как в пик затмения Солнце и Луна окажутся в соединении между собой и в соединении со звездой Растабан - беты созвездия Дракона. Ее издавна считали разрушителем.

Астролог не исключает сегодня природных катаклизмов на планете - землетрясений, штормов, бурь. Похожие разрушительные процессы могут произойти в социуме.

Считается, что это влияние можно нейтрализовать только одним способом – найти опору во внутреннем мире и быть готовым изменить что-то в себе, чтобы эти изменения коснулись и внешнего мира.

Когда ждать затмение

Полное солнечное затмение произойдет в 7:33 по всемирному времени.

Его можно будет видеть только в Антарктиде, и частично – на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии и в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Следующее такое затмение случится в 2039 году.