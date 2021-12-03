Управление Роспотребнадзора РТ ответило за просьбу рестораторов смягчить антиковидные ограничения хотя бы на время новогодних каникул. В ведомстве заявили, что о смягчении ограничений к Новому году пока говорить не приходится.

Рестораторы просили разрешить им работать хотя бы 3:00 вместо сегодняшних 23:00. Но на такое, сообщили в санитарном ведомстве, рассчитывать не стоит - слишком много нарушителей, возросла доля нарушающих санитарные и эпидемиологические требования в общепите и торговле. Примерно в 10% случаев проверок Роспотребнадзор нашел нарушения.