В МУП "Метроэлектротранс" пояснили, как пятилетнего ребенка увез водитель троллейбуса, и почему это стало возможным.

Нарушений в действиях водителя не нашли. Официально МУП "Метроэлектротранс" заявил, что водитель просто не знал о наличии ребенка. Мать, по его словам, вышла из троллейбуса, глядя в свой телефон. Ребенка за руку она не держала.

Ребенка он заметил на задней площадке, но решил, что мальчик выйдет на следующей остановке, поскольку тот не выказывал намерения покинуть салон.

Водитель остановил троллейбус после того, как об этом попросили пассажиры, которые заметили мать, бежавшую за транспортным средством. После этого ребенка вернули женщине.