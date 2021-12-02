В Иркутской области завуч сбила 14-летнюю ученицу и час каталась с ней по городу вместо того, чтобы доставить ребенка в больницу. Девочка с инвалидностью попала под колеса завуча школы и потеряла сознание.

Женщина погрузила школьницу в салон и час каталась по городу, сообщает Telegram-канал Mash.

Педагог не вызвала ни скорую, ни ДПС. А просто катала ребенка, пока девочка не пришла в себя. Потом доставила ее в школу на занятия. На уроке ребенку стало плохо.

Сейчас девочка мучается от головных болей и посттравматического стрессового расстройства, а ее мама через суд пытается добиться отстранения завуча от работы и взыскания компенсации.