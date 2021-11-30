В республиканском Гидрометцентре предупреждают, что декабрь придет в Татарстан с аномальным теплом, на 5-6 градусов превышающим климатические нормы.

Если в последний день ноября в республике действует объявленное штормовое предупреждение из-за сильных осадков и шквалистого ветра до 25 метров в секунду, то первый день зимы удивит, считают специалисты

"Вполне вероятно, что будет установлен новый температурный рекорд — ранее самая высокая за весь период наблюдений температура в городе — плюс 3,7 градуса — отмечалась в этот день в 2012 году", — говорят синоптики.

Первый зимний день в Татарстане будет сопровождаться мокрым снегом и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. Понизится атмосферное давление, метеочувствительные люди могут чувствовать себя неважно.

Температура в среду будет в диапазоне от минус 2 до плюс 3 градусов.

И если в четверг и пятницу несколько похолодает, то к выходным татарстанцам снова стоит готовиться к ухудшению погоды - потеплеет, будет скользко, пойдет мокрый снег.