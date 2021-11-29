На 190 инфекционных коек в больницах Казани с 29 ноября стало меньше. Такое решение принято в Минздраве Республики Татарстан.

"В Казани на протяжении последней недели врачи наблюдают некоторую стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19. Поэтому с сегодняшнего дня 190 коек в городских учреждениях снимают с себя гриф инфекционных", — заявил на совещании в мэрии Казани замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

По словам чиновника, 71% казанцев получили прививку хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса.

В то же время Жаворонков отметил, что расслабляться еще рановато.

"Опасения вызывает уровень защищенности горожан старше 60 лет и тех, кто не ревакцинировался через полгода после прививки", — заявил он.